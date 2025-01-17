В Азербайджане выявлены нарушения на заводе по производству лимонадов

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку на заводе по производству безалкогольных напитков, который принадлежит Рамину Османову и расположен в селе Чайархы Гейчайского района.

Как сообщает 1news.az, в ходе инспекции были выявлены нарушения санитарных и технических норм, а также серьезные нарушения стандартов пищевой безопасности на производстве.

В частности, обнаружено, что предприятие использовало бутылки других брендов, собранные вручную, для розлива напитков кустарным способом, без учета санитарно-гигиенических требований. Продукция не проходила лабораторные проверки на соответствие стандартам качества и безопасности. Кроме того, в процессе производства использовались сиропы, в то время как на этикетках указано, что напитки изготовлены из натуральных фруктов.

В связи с выявленными нарушениями руководство завода было привлечено к административной ответственности. Образцы продукции направлены на лабораторные исследования, а деятельность предприятия приостановлена.