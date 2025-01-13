Гасан Гасанов: Храм Атешгях в Баку посвящен правительнице Арана – Нушабе, обожествленной Александром Македонским

Автор: доктор исторических наук Гасан Гасанов

Самая древняя нефтяная скважина, датируемая VI–IV тысячелетиями до н.э. была обнаружена в Азербайджане близ села Бинагади в Баку.

Территория вокруг Баку на протяжении столетий упоминается в источниках как место неугасимого огня.

Ø Византийский автор Приск Панийский, живший в VI веке, в своей «Готской истории» описывает сцену на западном берегу Каспийского моря следующим образом: «Было видно пламя, поднимающееся от скалы в море».

Ø М. Каланкатуклу, аль-Истахри, Масуди и др. Наличие горючего газа на Апшероне отмечалось еще в VII-X вв.

Ø Русский путешественник XV века Афанасий Никитин писал, что он путешествовал из Дербента в «Баку, огонь которого никогда не угасает» и столкнулся с естественными пожарами.

Ø Азербайджанский автор XV века Бакуви писал: «Есть место в одном фарсахе от Баку, откуда вырывается огонь, который никогда не гаснет».

Ø Европеец Адам Олеарий, как участник двух посольств герцогства Шлезвиг-Гольштейнского к династии Сефевидов, описывает события 1633-1635 и 1635-1639 годов: «Нефть, добываемая из колодцев вокруг Баку и близ горы Бармах — это особое масло. Мы проехали мимо горы Бармак и увидели нефтяные скважины. Это было до 30 отверстий различной формы, из которых фонтаном лилась нефть (Oleum Petroleum). Было слышно, как фонтан бурлит, словно кипит; «Их запах был довольно резким, а белое масло пахнет приятнее».

Ø Энгельбарт Кемпфер, автор XVII века, посетивший Азербайджан, пишет: «Деревня Сураханы, «Из многочисленных колодцев поблизости лился огонь».

Ø Иоганн Лерх, лейб-медик русского посольства, писал в 1735 году: «30 июня 1735 года я прошел пешком пять верст (верста — мера длины в 1,05 км — перев.) от неугасимого огня до черных нефтяных колодцев в Балаханы... «Местные жители выкапывают небольшую яму под землей, помещают туда глиняную трубу и сжигают пар, выходящий из-под земли. Этот огонь — долго горящий огонь. «Его следует потушить тряпкой или землей».

Ø В 1858 году Александр Дюма писал: «Представьте себе потоки пламени, вырывающиеся примерно из сотни отверстий неправильной формы на площади около квадратной мили».

Таким образом, современный Сураханский храм огня существовал как природный памятник с древнейших времен до позднего Средневековья. Древнейшим и самым величественным образцом «Храма поклонения Огню» в Азербайджане является Бакинская Девичья башня (См.: Г. Гасанов. «Девичья башня»).

Позвольте мне дать краткий обзор существования природных огней в окрестностях Сураханы, их освящения и присутствия здесь индийского элемента в XVIII-XIX веках.

Индийский фактор в Сураханы проявляется в два этапа. Первый этап, с 1713 по 1810 годы, был связан исключительно с коммерческой деятельностью. (Здесь были построены жилые кварталы для индийцев, сопровождавших индийских купцов, проживавших в караван-сарае Мултани в Баку.), а второй этап охватывает период огнепоклонничества индийцев в Баку с 1810 по 1880 годы, когда Азербайджан вошел в состав Российской империи и влияние ислама на правительство снизилось.

Биографы Александра Македонского рассказывают о его встрече во время завоевания империи Ахеменидов в сопровождала наместника Мидии Атропата с воительницами. Эта встреча произошла в Мидии, включавшей восточную часть Южного Кавказа, накануне похода Александра в Индию. Территория между реками Кура и Араз упоминается античными авторами Плинием и Аррианом как Сакасена (земля народа Саков). Античные авторы Арриан и Юстиниан называют предводительницу воительниц (амазонок), с которыми здесь встретился Александр Македонский, Фалестридой. Сюжет встречи Александра Македонского с местной правительницей описан также Низами Гянджеви (XII в.). Место встречи он называет Барду, а правительницу Арана — Нушабой. Это событие стало предметом специальных исследований наших современников М. Мандинга, Э. Бейнхэма и А. Мейджора, которые установили следующее: во-первых, встреча Александра с амазонками действительно имела место; во-вторых, они не классические амазонки, а традиционный для сакского общества отряд женщин-воительниц; в-третьих, упоминаемое в античных источниках имя «Талестрис» является греческим вариантом имени правящей женщины, которую, согласно местным преданиям, звали Нушаба.

О том, какое впечатление произвела на Александра встреча с Нушабой, мы можем узнать из источников, сообщающих о пребывании Александра в Индии. Средневековый историк Мухаммед Касим Феришта в своем труде на персидском языке «Тарихи-Феришта или История возвышения магометанской власти в Индии», опубликованном в Бомбее в 1831 году (написанном до 1612 года), пишет, что Александр Македонский, завоевав северную часть Индии, посетил индуистский храм в городе Кангра, сломал существующего там идола и пожертвовал храму изображение/идол своей любимой женщины по имени Нушаба. Идол был принят индийцами, которые назвали Нушабу на своем языке с тем же именем, что и свою богиню огня - «Джваалачи» («Богиня огня»). Со времен Александра индийцы помнили, что их приемная «Богиня огня» по имени Нушаба была принцессой и жила на западном берегу Каспийского моря. Не только для наших читателей, но и для меня лично удивительно, что так много женщин в Индии и Пакистане носят имя Нушаба. (Для интересующихся скажу, что по-английски это имя там пишется как «Nowshaba»).

Хотя Низами создавал поэтические произведения, он тем не менее тщательно изучал исторические хроники. В частности, я обнаружил полное сходство между сведениями Низами о визите Александра в Азербайджан и сведениями римского историка одного из биографов Александра Квинта Курция Руфа. Низами пишет, что существует легенда о том, что Александр посетил в Индии некий храм, разрушив там старого идола воздвиг нового. Под новым имеется ввиду Нушаба, о которой сообщает Мухаммед Касим Феришта. По словам Низами, на нем написано: «Этот дар носит на себе печать Александра». В своей книге «Индия» Бируни пишет об интересе Александра к идолам.

В XV-XVI веках, когда визиты индийских купцов в Азербайджан участились, сведения о «Вечном огне» на родине их богини Нушабы получили конкретное подтверждение. В окрестностях Баку находились святилища огнепоклонников, которым поклонялись азербайджанцы до того, как они приняли ислам. Это был культ огня, который сами тюрки унаследовали непосредственно от своих скифских предков. (Это не был зороастризм, потому что они поклонялись не огню, а своему верховному божеству Ахура Мазде. Кстати, Храм Огня Сурахани — это не зороастрийский храм!). На Апшероне было много природных огней. По этой причине в доисламский период храмы, подобные Атешгяху, были здесь распространены.

Начиная примерно с 1810 года индийские паломники молились здесь над естественным огнем в честь Джвалачи (Нушабы). В виде исключения индийцы реконструировали центральный алтарь храма Сурахани, конечно, с разрешения императорских властей. Эксперты утверждают, что архитектурный памятник Атешгях построен в соответствии с местными традициями, имеет внешнюю стену и входной портал. В центре двора возвышается четырехугольная арка главного храма-алтаря. Над входным порталом расположена традиционная апшеронская гостиная — «балахана».