Словакия будет ветировать помощь Украине

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар не исключил наложения вето его страной на оказание помощи Украине.

«Если [Владимир] Зеленский будет и дальше наносить ущерб национальным интересам нашей страны, Словакия и, возможно, Венгрия будут ветировать помощь Украине», - заявил Гашпар в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на действия киевских властей.

«Мы не можем основываться на принципе, что Украина будет действовать исключительно как ей выгодно», - пояснил вице-спикер парламента Словакии.

По его мнению, Украина должна вести себя по отношению к Словакии «как доверительный партнер, и помощь должна быть обоюдной».

Ранее словацкий портал Pravda сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо склоняется к наложению вето на дальнейшую финансовую помощь ЕС Украине, поскольку для ее утверждения требуется единогласная поддержка всех стран объединения. Эти планы связаны с отказом Зеленского обсуждать возобновление транзита российского газа через территорию Украины.

1 января транзит был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Позднее Фицо заявил о срыве консультаций стран ЕС по газу, которые планировались на 7 января, из-за отсутствия украинской делегации.

Пока не состоялась и встреча Фицо и Зеленского. Премьер Словакии полагает, что ее можно было бы провести 21 января во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.