Санду подала в суд на гражданку Молдовы из-за деда

Президент Молдовы Майя Санду рассказала о судебном иске, который она подала против гражданки Молдовы из-за слов о ее деде.

Об этом глава республики сообщила в подкасте с Натаном Гарштей.

Речь идет об иске против гражданки Анны Михалаке. В октябре она опубликовала пост в социальной сети о том, что дед президента Молдовы Михаил Санду был доносчиком и сжег все иконы в сельской церкви. Женщина написала, что у Майи Санду «в венах течет та же кровь плохого человека».

Президент Молдовы подала иск против Михалаке. Санду требует от гражданки принести публичные извинения и выплатить 50 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб.

Санду заявила, что имеет право защищать свои честь и достоинство в суде, как и все граждане Молдовы.

«Вы можете требовать отставки, критиковать, но есть определенные вещи, которыми я пользуюсь, как и любой другой гражданин», — заявила она.

Источник: Лента.ру