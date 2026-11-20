Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем.

Об этом Путин якобы говорил Трампу во время встречи на саммите в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

"Я провел двустороннюю встречу с президентом России Путиным, который четко выразил желание, чтобы война между Россией и Украиной была урегулирована дипломатическими средствами", — заявил Дональд Трамп.

Кроме того, Путин, по словам Трампа, вновь повторил жалобы о том, что США "плохо относились" к России.

"Этой войны не должно было быть. Путин сказал это вчера: "Этого не должно было быть". Я спросил: "Произошло бы это, если бы я был президентом?" Он ответил: "Нет. Ко мне так плохо относились". К нему плохо относилась наша страна", – заявил Трамп.

По мнению Трампа, проблема в том, что Путин и Зеленский "сильно ненавидят" друг друга.

"Это сложно. Я думал, что эту войну будет легче всего завершить из тех восьми, о которых я упоминал. Но там высокий уровень ненависти", – добавил президент США.