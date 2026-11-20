Скончался Салман Аббасов, переживший Ходжалинский геноцид и тяжёлые пытки в армянском плену. Сегодня его похоронили в Ходжалы.

О смерти Аббасова сообщила заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

Салман Аббасов был отцом Ляфханым Махмудовой, получившей известность благодаря кадрам, снятым во время Ходжалинского геноцида Национальным героем Азербайджана, журналистом Чингизом Мустафаевым.

Во время Ходжалинской трагедии в 1992 году Ляфханым было девять лет. Спустя годы, в возрасте 44 лет, она смогла начать новую жизнь на родной земле. Вместе с семьёй женщина получила квартиру в селе Тезебине Ходжалинского района.

«Пусть Всевышний не допустит, чтобы мужчина, отец или брат оказался беспомощным перед женщиной. Тогда мужчины были бессильны. Моему отцу вырвали зубы, сломали рёбра. Его так сильно пытали, что, даже находясь рядом с нами, он оставался неузнаваемым, и мы не могли узнать его на протяжении нескольких дней», — рассказывала Ляфханым в одном из своих интервью несколько лет назад.