Руководитель детского сада «EOS Junior» попала на видео за жестоким обращением с ребенком - ВИДЕО

Хватает малолетнего за руку и бросает на диван. Затем садится на диван и грубо с ним обращается...

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, кадры сняты в детском саду «EOS Junior», расположенном в столичном поселке Бадамдар.

Комментируя кадры в эфире «Xəzər Xəbər», родитель утверждает, что лицо, применяющее насилие в отношении детей, является директором детского сада. По его словам, несмотря на неоднократные жалобы на эту женщину, она продолжала проявлять жестокость по отношению к детям.

Родители заявили, что платят за каждого ребенка по 200 манатов, однако взамен детям не уделяется никакого внимания, более того, малыши испытывают в учреждении психологический стресс.

Сотрудники Xəzər TV, находящиеся на месте события в связи с жалобой родителей попытались поговорить с руководителем детского сада, однако дверь им никто не открыл. Находящаяся внутри женщина заявила, что директора в данный момент нет на месте, и предложила лишь ее номер телефона. Однако журналистам так и не удалось дозвониться до руководителя дошкольного учреждения.

Напомним, что в настоящее время по жалобе родителей этот инцидент расследуется правоохранительными органами.

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