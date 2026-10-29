Завершено расследование смерти Хайден Панеттьери

Полиция закрыла расследование смерти Хайден Панеттьери, признанной несчастным случаем.

Полиция американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, завершила расследование смерти актрисы Хайден Панеттьери - ее гибель официально признана несчастным случаем, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местное полицейское управление.

36-летняя актриса, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», скончалась 16 августа 2026 года. Ее обнаружили без сознания в квартире в Гринвилле, прибывшие медики не смогли ее спасти.

Согласно заключению коронера, причиной смерти стало токсическое воздействие нескольких веществ, включая фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Экспертиза также не выявила травм, которые могли бы способствовать смерти актрисы.

Ранее правоохранительные органы изучали обстоятельства возможного приобретения Панеттьери запрещенных препаратов. К расследованию подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

В полиции заявляют, что расследование ведомства завершено и обвинения не предъявлены - при этом пока неизвестно, продолжают ли федеральные власти отдельную проверку обстоятельств смерти актрисы.

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