Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом - ФОТО
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Анкару для участия в 13-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом сообщается в публикации на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
Отмечается, что в Анкаре Джейхуна Байрамова встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov has been welcomed by the Minister of Foreign Affairs of Türkiye Hakan Fidan, to attend the 13th Meeting of the Council of Foreign Ministers (CFM) of the Organization of Turkic States (OTS) in Ankara. @Turkic_States — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2026
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