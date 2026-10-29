Али Асадов посетит Грузию с рабочим визитом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 29–30 октября посетит Тбилиси с рабочим визитом во главе представительной правительственной делегации, в состав которой войдут министры экономики, энергетики, цифрового развития и транспорта, а также науки и образования.

В ходе поездки Али Асадов проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Кроме того, под председательством глав правительств двух стран состоится 11-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Источник: Sputnik Грузия