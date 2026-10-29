Более 60 человек пропали без вести после столкновения поездов в Испании

Более 60 человек числятся пропавшими без вести после столкновения двух поездов в Испании, сообщает издание Pais со ссылкой на гражданскую гвардию.

«Гражданская гвардия зарегистрировала 64 заявления о пропавших без вести в результате аварии в Урде», — говорится в материале.

Как уточняет газета, эти заявления подали близкие пассажиров столкнувшихся поездов, которые не могут с ними связаться. Для их обработки ведомство запустило специальную службу.

Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо 28 октября после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По данным властей, погибли почти 70 человек.