Сотрудница Brain Academy извинилась после избиения двухлетнего ребенка в Баку - ВИДЕО

Руководство центра Brain Academy принесло извинения после инцидента с применением физического насилия в отношении двухлетнего ребенка с расстройством аутистического спектра в филиале «Бакиханов» в Баку.

С извинениями также выступила сотрудница, которая, согласно распространившейся видеозаписи, наносила ребенку удары.

Как сообщает 1news.az, соответствующие заявления были опубликованы на странице Brain Academy в социальной сети Instagram.

В обращении к родителям руководство центра выразило сожаление в связи с произошедшим и подчеркнуло ответственность за случившееся.

«Уважаемые родители!

Произошедший инцидент глубоко потряс и сильно опечалил меня. Как руководитель, я воспринимаю эту ситуацию с огромной ответственностью и болью.

Я всегда подчеркивала, что несправедливое, оскорбительное или грубое отношение к детям недопустимо. Это полностью противоречит как моим личным принципам, так и ценностям Brain Academy. Я всегда была на стороне детей и продолжу поддерживать их и впредь.

Для меня главным приоритетом являются безопасность, благополучие и уважение к детям. В подобных ситуациях моя основная обязанность - защищать прежде всего детей, а не кого-либо из сотрудников.

Будьте уверены, что по данному факту ведутся все необходимые юридические и внутренние расследования. Каждый, чья вина будет доказана, понесёт заслуженное наказание в рамках закона и установленных правил», — говорится в обращении.

Кроме того, с извинениями выступила сотрудница центра, которая непосредственно запечатлена на видеозаписи с камер наблюдения во время инцидента. В своем обращении она заявила о раскаянии перед родителями ребенка и всеми людьми, которых затронула эта ситуация.

По ее словам, как педагог она должна была обеспечивать детям поддержку и защиту, однако вместо этого ребенок получил травмирующий опыт. Сотрудница выразила сожаление в связи с тем, что ее действия противоречили той роли, которую должен выполнять человек, работающий с детьми.

Напомним, ранее родственник ребенка Рамин Балаев обратился с жалобой в Bakues.az, заявив о жестоком обращении с малышом, посещавшим центр для развития и реабилитации. На распространенной видеозаписи видно, как сотрудник наносит ребенку удары по голове и лицу, в то время как малыш плачет.

Родственники утверждали, что после произошедшего состояние ребенка ухудшилось, он стал более замкнутым и начал испытывать постоянный страх. Семья потребовала привлечь виновных к ответственности.

В Brain Academy ранее подтвердили факт инцидента и сообщили, что по результатам внутреннего расследования в отношении двух сотрудников были приняты дисциплинарные меры, им объявили выговор и сообщили об освобождении от занимаемых должностей.

Впоследствии в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана сообщили 1news.az, что факт избиения ребенка расследуется полицией. По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Азербайджана. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Редакция 1news.az продолжит следить за развитием ситуации.