Сотрудница Brain Academy извинилась после избиения двухлетнего ребенка в Баку - ВИДЕО
Руководство центра Brain Academy принесло извинения после инцидента с применением физического насилия в отношении двухлетнего ребенка с расстройством аутистического спектра в филиале «Бакиханов» в Баку.
С извинениями также выступила сотрудница, которая, согласно распространившейся видеозаписи, наносила ребенку удары.
Как сообщает 1news.az, соответствующие заявления были опубликованы на странице Brain Academy в социальной сети Instagram.
В обращении к родителям руководство центра выразило сожаление в связи с произошедшим и подчеркнуло ответственность за случившееся.
«Уважаемые родители!
Произошедший инцидент глубоко потряс и сильно опечалил меня. Как руководитель, я воспринимаю эту ситуацию с огромной ответственностью и болью.
Я всегда подчеркивала, что несправедливое, оскорбительное или грубое отношение к детям недопустимо. Это полностью противоречит как моим личным принципам, так и ценностям Brain Academy. Я всегда была на стороне детей и продолжу поддерживать их и впредь.
Для меня главным приоритетом являются безопасность, благополучие и уважение к детям. В подобных ситуациях моя основная обязанность - защищать прежде всего детей, а не кого-либо из сотрудников.
Будьте уверены, что по данному факту ведутся все необходимые юридические и внутренние расследования. Каждый, чья вина будет доказана, понесёт заслуженное наказание в рамках закона и установленных правил», — говорится в обращении.
Кроме того, с извинениями выступила сотрудница центра, которая непосредственно запечатлена на видеозаписи с камер наблюдения во время инцидента. В своем обращении она заявила о раскаянии перед родителями ребенка и всеми людьми, которых затронула эта ситуация.
По ее словам, как педагог она должна была обеспечивать детям поддержку и защиту, однако вместо этого ребенок получил травмирующий опыт. Сотрудница выразила сожаление в связи с тем, что ее действия противоречили той роли, которую должен выполнять человек, работающий с детьми.
Напомним, ранее родственник ребенка Рамин Балаев обратился с жалобой в Bakues.az, заявив о жестоком обращении с малышом, посещавшим центр для развития и реабилитации. На распространенной видеозаписи видно, как сотрудник наносит ребенку удары по голове и лицу, в то время как малыш плачет.
Родственники утверждали, что после произошедшего состояние ребенка ухудшилось, он стал более замкнутым и начал испытывать постоянный страх. Семья потребовала привлечь виновных к ответственности.
В Brain Academy ранее подтвердили факт инцидента и сообщили, что по результатам внутреннего расследования в отношении двух сотрудников были приняты дисциплинарные меры, им объявили выговор и сообщили об освобождении от занимаемых должностей.
Впоследствии в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана сообщили 1news.az, что факт избиения ребенка расследуется полицией. По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Азербайджана. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.
Редакция 1news.az продолжит следить за развитием ситуации.