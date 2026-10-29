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Нападение на журналистов у школы № 225: какое наказание грозит виновным по закону?

Фаига Мамедова12:36 - Сегодня
Нападение на журналистов у школы № 225: какое наказание грозит виновным по закону?

Как сообщалось ранее, в средней школе № 225 Ясамальского района Баку было совершено нападение на сотрудников телеканала REAL TV.

Напомним, 28 октября ученица 7-го класса этого учебного заведения выпала из окна во время занятий.

Съемочная группа телеканала прибыла к школе для освещения этого инцидента.

По настоянию охранника школы группа лиц напала на журналистов прямо во дворе учебного заведения.

В результате происшествия оператор и стажер REAL TV получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие незамедлительно обратились в службу «102» Министерства внутренних дел, после чего инцидент был взят под оперативный контроль. В отношении лиц, совершивших противоправные действия против представителей СМИ, принимаются предусмотренные законом меры ответственности.

Какие именно меры наказания могут быть применены в соответствии с законом, в связи с этим инцидентом?

В комментарии для AZXEBER.COM правозащитник Сахиб Мамедов сообщил, что за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста или применение к нему физического насилия, в зависимости от степени тяжести совершенного противоправного деяния, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность:

«Согласно Кодексу об административных проступках, за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста применяется штраф в размере от 300 до 600 манатов.

Однако если имели место такие факты, как физическое насилие, причинение вреда здоровью или вывод из строя принадлежащего журналисту оборудования, может наступить и уголовная ответственность. Статья 163 Уголовного кодекса связана с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста. За воспрепятствование сбору и распространению информации журналистом с применением насилия в самом мягком случае предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 манатов либо исправительных работ на срок до одного года».

Эксперт подчеркнул, что если те же деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, то они наказываются исправительными работами на срок до двух лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового) либо лишением свободы на срок до одного года:

«То есть за эти деяния предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно информации, распространенной в связи с вчерашним инцидентом, там были и подстрекатели, и может встать вопрос об их привлечении к ответственности в индивидуальном порядке. Что касается несовершеннолетних, законодательство предусматривает определенные ограничения в этом вопросе. Тем не менее, вопрос ответственности несовершеннолетних также оценивается в соответствии с требованиями законодательства». 

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