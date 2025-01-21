Аббас Аббасов: БИГ поддерживает борьбу нидерландских колоний за независимость

Бакинская инициативная группа (БИГ) поддерживает борьбу за независимость не только французских, но и нидерландских колоний.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции «Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету» в Баку.

По его словам, деятельность инициативной группы ни в коем случае не направлена против французского народа или государства, БИГ занимается проблемами исключительно колонизированных территорий.

«Мы боремся с колониализмом в целом, в том числе поддерживаем освободительные движения на острове Бонайре, который находится под колониальным управлением Нидерландов», - сказал он.

Аббасов отметил, что БИГ все еще обвиняют в предвзятости в отношении Франции, однако организация продолжит доносить до мировой общественности проблемы колонизированных народов.