В Азербайджане запущен инструмент ИИ для оценки имущества - министр

В нотариальной сфере Азербайджана внедряются передовые решения на базе искусственного интеллекта.

Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

По словам министра, в рамках цифровизации ведомства запущен новый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта для оценки имущества.

"Мы запустили новый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта для оценки имущества, чтобы граждане, обращаясь к нотариусам с целью купли-продажи, могли заранее определить стоимость имущества", - отметил он.