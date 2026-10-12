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Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Ирана - ФОТО

Редакция 1news17:35 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Ирана - ФОТО

12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Исламской Республики Иран Эскандара Момени.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства подчеркнул важность осуществления сотрудничества на высоком уровне между нашими странами во всех сферах, в том числе в области безопасности и охраны общественного порядка.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит делегации Министерства внутренних дел Ирана будет успешным, и расценил его как продолжение двусторонних контактов. В этой связи глава государства напомнил о недавнем визите азербайджанской делегации в Иран, где она провела важные встречи.

Поблагодарив Президента Ильхама Алиева за прием, Эскандар Момени выразил удовлетворение визитом в дружественный и братский Азербайджан.

Он передал главе государства приветствия Президента Масуда Пезешкиана и отметил, что глава иранского государства тепло вспоминает состоявшиеся в последнее время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Масуду Пезешкиану. Глава государства, в свою очередь, сказал, что в последнее время часто встречался с иранским Президентом, и напомнил о встрече с ним, состоявшейся несколько дней назад в Туркменистане.

Министр подчеркнул, что Президент Ирана придает особое значение развитию отношений между соответствующими структурами наших стран.

Отметив, что Азербайджан является дружественной и братской страной для Ирана, Эскандар Момени еще раз поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку, оказанную Азербайджаном во время событий, происходивших в Иране в разное время, в том числе во время сильных землетрясений и лесных пожаров.

Министр внутренних дел Ирана проинформировал главу нашего государства о процессе переговоров, проводимых в настоящее время для устранения напряженности в регионе.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что напряженность в Ближневосточном регионе будет урегулирована путем переговоров.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества между соответствующими ведомствами наших стран и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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