Зеленский - Алиеву: «Доказательства с места катастрофы очевидны»

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает 1news.az, во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президент Украины еще раз выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» и гибелью людей.

Об этом президент Украины Володимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

«Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду», - добавил Зеленский.

В ходе беседы также были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека.