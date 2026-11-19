Сегодня Вьетнам — динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан — ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).

«Объединив усилия, мы сможем выйти на новые рынки, реализовать совместные проекты, создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций. Безусловно, наше сотрудничество обладает огромным созидательным потенциалом, способным принести ощутимую пользу нашим странам и народам», — подчеркнул глава нашего государства.