Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет приглашение принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами.

"Большая честь получить такое приглашение, и, естественно, я приму участие. Приглашена не только Армения, но и другие страны. Азербайджан тоже приглашен. Казахстан тоже. Россия является членом G20. Обязательно приму участие, сейчас остальные вопросы находятся на этапе рабочего обсуждения, много подробностей на данный момент сообщить не могу", - сказал он журналистам в ходе брифинга.

США председательствуют в "двадцатке" в 2026 году. Финалом мероприятий в США по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14-15 декабря в окрестностях Майами (штат Флорида).