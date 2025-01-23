В Армении проходит акция протеста против налоговых изменений

Перед зданием правительства Армении началась акция протеста представителей хозяйствующих субъектов, недовольных повышением ставки налога с оборота с 5% до 10%.

Представитель одного из хозяйствующих субъектов в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил, что это изменение, вступившее в силу с 1 января, увеличило их налоговую нагрузку в несколько раз, в результате чего они могут столкнуться с серьезными проблемами и даже свернуть свою деятельность.

По его оценке, такими темпами малый и средний бизнес в Армении закроются. Он пояснил, что продает использованные товары и не может предоставить какие-либо документы, тем более - декларацию. Это изменение, по мнению участника акции, коррупционный риск, поскольку сотрудники налоговой службы могут оштрафовать его в любой момент.