Президент Ильхам Алиев: Армения должна выполнить свои обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан

Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан. Должен быть комфортный и свободный проезд из Азербайджана в Азербайджан без каких-либо проверок и препятствий.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

Напомнив, что в ноябре 1920 года советская власть отобрала у нас Западный Зангезур и совершила преступление против азербайджанского народа, глава государства отметил: «Мы не забыли и не забудем Зангезур. Еще раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан».

Источник: АЗЕРТАДЖ