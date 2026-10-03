Спустя 200 лет ИИ расшифровал военное послание Наполеона

Искусственный интеллект помог впервые за более чем два столетия расшифровать секретное военное послание, составленное во время Наполеоновских войн.

Документ датируется 1809 годом и был подготовлен не самим Наполеоном Бонапартом, а в штабе Эжена де Богарне, вице-короля Италии, по распоряжению французского императора.

Зашифрованное сообщение предназначалось французскому генералу Огюсту де Мармону, командовавшему войсками в Далмации. Инженер американской компании в сфере кибербезопасности SentinelOne Картер Черч сообщил, что для расшифровки документа использовал модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.

По словам Черча, на анализ зашифрованного письма у системы ушло около шести часов. Изначально искусственному интеллекту пришлось обработать изображение документа размером 1202 на 1836 пикселей, распознать нанесенные от руки символы и определить, какие из примерно 175 знаков представляли один и тот же символ. После этого система приступила непосредственно к анализу шифра.

В ходе работы искусственный интеллект самостоятельно выполнил несколько этапов исследования: транскрибировал изображение, проанализировал принцип гомофонного шифра замены, написал необходимый для расшифровки код и сопоставил полученные сведения с историческими источниками.

Содержимое документа на протяжении десятилетий пытались восстановить различные исследователи, однако ранее полная расшифровка послания опубликована не была.

Выяснилось, что в письме содержались сведения о расположении французских, баварских и польских войск. Речь шла о военной ситуации в Европе весной 1809 года, когда Австрия готовилась к противостоянию с Францией, а значительная часть французской армии продолжала находиться в Испании.

Положение Мармона было особенно уязвимым: его войска в Далмации могли оказаться отрезанными в случае наступления австрийской армии. Поэтому Наполеон 16 марта поручил Эжену де Богарне передать генералу информацию о расположении основных французских и союзных подразделений. Сообщение предписывалось составить в зашифрованном виде и доставить надежным офицером.

В расшифрованном тексте говорится о подготовке наступления против Австрии и численности войск. В частности, сообщается, что русские войска направлялись против Австрии, а армия из Фриули насчитывала около 80 тысяч человек. Также упоминается далматинский корпус и резервы, формировавшиеся в тылу.

Сопоставив сведения о численности войск, званиях командиров и расположении подразделений с историческими данными, Черч датировал содержание послания концом марта 1809 года — примерно за две недели до начала австрийского наступления.

Таким образом, расшифрованный документ позволил получить новые сведения о военных приготовлениях Франции и ее союзников непосредственно накануне одного из ключевых этапов кампании 1809 года.