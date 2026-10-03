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Спустя 200 лет ИИ расшифровал военное послание Наполеона

Джамиля Суджадинова12:00 - Сегодня
Спустя 200 лет ИИ расшифровал военное послание Наполеона

Искусственный интеллект помог впервые за более чем два столетия расшифровать секретное военное послание, составленное во время Наполеоновских войн.

Документ датируется 1809 годом и был подготовлен не самим Наполеоном Бонапартом, а в штабе Эжена де Богарне, вице-короля Италии, по распоряжению французского императора.

Зашифрованное сообщение предназначалось французскому генералу Огюсту де Мармону, командовавшему войсками в Далмации. Инженер американской компании в сфере кибербезопасности SentinelOne Картер Черч сообщил, что для расшифровки документа использовал модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.

По словам Черча, на анализ зашифрованного письма у системы ушло около шести часов. Изначально искусственному интеллекту пришлось обработать изображение документа размером 1202 на 1836 пикселей, распознать нанесенные от руки символы и определить, какие из примерно 175 знаков представляли один и тот же символ. После этого система приступила непосредственно к анализу шифра.

В ходе работы искусственный интеллект самостоятельно выполнил несколько этапов исследования: транскрибировал изображение, проанализировал принцип гомофонного шифра замены, написал необходимый для расшифровки код и сопоставил полученные сведения с историческими источниками.

Содержимое документа на протяжении десятилетий пытались восстановить различные исследователи, однако ранее полная расшифровка послания опубликована не была.

Выяснилось, что в письме содержались сведения о расположении французских, баварских и польских войск. Речь шла о военной ситуации в Европе весной 1809 года, когда Австрия готовилась к противостоянию с Францией, а значительная часть французской армии продолжала находиться в Испании.

Положение Мармона было особенно уязвимым: его войска в Далмации могли оказаться отрезанными в случае наступления австрийской армии. Поэтому Наполеон 16 марта поручил Эжену де Богарне передать генералу информацию о расположении основных французских и союзных подразделений. Сообщение предписывалось составить в зашифрованном виде и доставить надежным офицером.

В расшифрованном тексте говорится о подготовке наступления против Австрии и численности войск. В частности, сообщается, что русские войска направлялись против Австрии, а армия из Фриули насчитывала около 80 тысяч человек. Также упоминается далматинский корпус и резервы, формировавшиеся в тылу.

Сопоставив сведения о численности войск, званиях командиров и расположении подразделений с историческими данными, Черч датировал содержание послания концом марта 1809 года — примерно за две недели до начала австрийского наступления.

Таким образом, расшифрованный документ позволил получить новые сведения о военных приготовлениях Франции и ее союзников непосредственно накануне одного из ключевых этапов кампании 1809 года.

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