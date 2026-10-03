В центре Москвы азербайджанец получил три ножевых ранения после конфликта в ресторане
В центре Москвы посетителя ресторана ранили ножом в живот.
Как передает 1news.az, об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошел вечером 1 октября в заведении на Никольской улице недалеко от метро «Лубянка». По данным источников, двое мужчин повздорили, в результате один ударил другого ножом.
Позднее выяснилось, что конфликт между посетителями возник, когда азербайджанец, отдыхавший в ресторане вместе с братом, начал громко разговаривать. Это не понравилось компании из четырех мужчин за соседним столиком. Они решили дождаться, когда братья выйдут на улицу, и сделать замечание.
На просьбу вести себя тише мужчины отреагировали агрессивно. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В ход пошли не только кулаки, но и холодное оружие. В результате 35-летний уроженец Азербайджана получил около трех ножевых ранений, включая ранение живота.
Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.