 В центре Москвы азербайджанец получил три ножевых ранения после конфликта в ресторане | 1news.az | Новости
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Общество

В центре Москвы азербайджанец получил три ножевых ранения после конфликта в ресторане

Редакция 1news12:30 - Сегодня
В центре Москвы азербайджанец получил три ножевых ранения после конфликта в ресторане

В центре Москвы посетителя ресторана ранили ножом в живот.

Как передает 1news.az, об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел вечером 1 октября в заведении на Никольской улице недалеко от метро «Лубянка». По данным источников, двое мужчин повздорили, в результате один ударил другого ножом.

Позднее выяснилось, что конфликт между посетителями возник, когда азербайджанец, отдыхавший в ресторане вместе с братом, начал громко разговаривать. Это не понравилось компании из четырех мужчин за соседним столиком. Они решили дождаться, когда братья выйдут на улицу, и сделать замечание.

На просьбу вести себя тише мужчины отреагировали агрессивно. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В ход пошли не только кулаки, но и холодное оружие. В результате 35-летний уроженец Азербайджана получил около трех ножевых ранений, включая ранение живота.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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