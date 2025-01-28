В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие
Три человека, включая подозреваемого, были убиты в результате вооруженного инцидента в супермаркете американского города Элкхарт, штат Индиана.
Об этом сообщил телеканал ABC News.
По его сведениям, стрелявший был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.
В ходе перестрелки двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы.
По словам представителям городской полиции, состояние раненых сотрудников стабильное.
Мотивы злоумышленника устанавливаются.
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