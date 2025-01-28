 В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие

First News Media08:10 - Сегодня
В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие

Три человека, включая подозреваемого, были убиты в результате вооруженного инцидента в супермаркете американского города Элкхарт, штат Индиана.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

По его сведениям, стрелявший был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.

В ходе перестрелки двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы.

По словам представителям городской полиции, состояние раненых сотрудников стабильное.

Мотивы злоумышленника устанавливаются.

Поделиться:
87

Актуально

Политика

В Азербайджане наступил «день тишины» перед муниципальными выборами

Политика

Обсужден вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО - ...

Общество

Азербайджанская интеллигенция требует от Нобелевского комитета лишения ...

Политика

Назначена дата суда по делам представителей бывшего сепаратистского режима и ...

В мире

В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие

Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

Астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса

Великобритания ввела санкции против председателя ЦИК Беларуси

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

За пожар в турецком Болу, в котором погибли 78 человек, владелец отеля полностью возложил вину на сотрудников

Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению

В турецком Болу выросло число жертв пожара в отеле

Запертые в огне. Трагические истории погибших при пожаре в Карталкая - ФОТО

Последние новости

В Азербайджане наступил «день тишины» перед муниципальными выборами

Сегодня, 08:15

В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие

Сегодня, 08:10

Трамп заявил о возобновлении США добычи нефти в заповедниках Аляски

Сегодня, 08:00

Астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса

Сегодня, 00:03

ЕК может обсудить с Киевом транзит газа из Азербайджана через Украину

Сегодня, 00:00

Депутат от Венгрии: Решение ПАСЕ по Азербайджану было ошибкой

27 / 01 / 2025, 23:49

Обсужден вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО - ФОТО

27 / 01 / 2025, 23:40

Азербайджанская интеллигенция требует от Нобелевского комитета лишения Горбачева премии

27 / 01 / 2025, 23:20

«Kapital Bank» сделал заявление по поводу проблемы, возникшей в мобильном приложении «Birbank»

27 / 01 / 2025, 23:00

Великобритания ввела санкции против председателя ЦИК Беларуси

27 / 01 / 2025, 22:40

Израильские военные убили командира ХАМАС в Тулькарме

27 / 01 / 2025, 22:20

ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

27 / 01 / 2025, 21:40

Назначена дата суда по делам представителей бывшего сепаратистского режима и Рубена Варданяна - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

27 / 01 / 2025, 21:40

На алжирском телеканале продемонстрирован очередной документальный фильм об Азербайджане

27 / 01 / 2025, 21:20

В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова

27 / 01 / 2025, 21:20

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

27 / 01 / 2025, 21:00

В Горанбое 76-летнего мужчину сбил поезд

27 / 01 / 2025, 20:45

На круге «Азнефть» загорелся автомобиль - ВИДЕО

27 / 01 / 2025, 20:30

Мухтар Бабаев обсудил с замгенсека ООН пути закрепления достижений COP29

27 / 01 / 2025, 20:15

Состоялось заседание Экономического совета - ФОТО

27 / 01 / 2025, 20:00
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50