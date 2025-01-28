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Курдские формирования в Сирии перестали получать финансирование от США

First News Media11:22 - Сегодня
Курдские формирования в Сирии перестали получать финансирование от США

Недавний указ президента США Дональда Трампа о приостановке иностранной помощи другим государствам привел к прекращению финансирования курдских вооруженных формирований в Сирии и серьезному ограничению их расходов.

С таким утверждением выступила газета Türkiye со ссылкой на источники в регионе.

Речь идет о террористической организации РПК и ее сирийском крыле «Силах народной самообороны» (СНС), а также связанных с ними организациях. По утверждению издания, решение Трампа пересмотреть программу иностранной помощи перекрыло поступление средств для РПК и СНС, ограничило их расходы на транспорт и продовольствие, а также поставило под большой риск выплату денег.

Türkiye пишет, что ответственные за финансы структуры РПК и СНС предупредили об ограничениях на расходы на содержание штаб-квартир, транспортные средства и питание. Кроме того, «зарплаты в январе - феврале могут стать последними». Курдские формирования в Сирии также прекратили ввоз продуктов питания, топлива во все подконтрольные им лагеря, где проживают семьи боевиков ИГИЛ.

Türkiye ссылается на источники в сирийских регионах Ракка и Хасеке, которые подтвердили сложившуюся ситуацию. По их данным, «зарплаты» боевиков разделены на три группы - $40, $60 и $150. Выплаты в феврале могут стать последними, по их словам. При этом, если даже организация решит обеспечивать ежемесячные выплаты из внутренних средств, то они сократятся в два раза.

Источники газеты также сообщили, что внутри РПК и СНС высоки опасения военной операции Турции на севере Сирии, где под контролем курдов есть нефтяные промыслы, дающие им около $2 млрд дохода в год. После смены власти в Сирии в декабре прошлого года из этих регионов уехали до 18 тыс. арабских бойцов. В случае серьезных проблем с финансированием там в итоге останутся только курдские силы, отметили источники газеты.

Трамп ранее подписал исполнительный указ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам, в котором предписывается приостановить ее оказание на 90 дней.

Турция, в свою очередь, регулярно подчеркивает недопустимость финансовой помощи РПК со стороны США, заявляя, что такое положение дел противоречит духу союзничества между двумя странами НАТО, тем более что РПК представляет угрозу нацбезопасности Турции.

Источник: ТАСС

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