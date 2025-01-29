В церкви идею Пашиняна о налогах назвали «плодом больного ума»

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении церкви является «плодом больного ума».

Об этом заявил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян, передает Телеграм-канал Sputnik.

«Ни в одной стране такого нет, это плод больного ума», — заявил он.

В ответ на высказывание Пашиняна Аджапахян попросил назвать страну, где церковные свечи продаются вместе с чеками. По его словам, «церковь прозрачна своим служением и миссией».

Он добавил, что премьер-министр обещал найти всех коррумпированных священнослужителей, однако не добился результата.

До этого председатель армянского парламента Ален Симонян также заявил о необходимости пересмотреть отношение к налогообложению церкви в стране на фоне протестов в Иреване, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян.

По его словам, в Армении необходимо пересмотреть юридические нормы, которые ставят священников выше бизнесменов.