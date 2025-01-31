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Али Асадов: Азербайджан разрабатывает стратегию ИИ

First News Media12:47 - Сегодня
Али Асадов: Азербайджан разрабатывает стратегию ИИ

В Азербайджане в настоящее время разрабатывается стратегия искусственного интеллекта (ИИ) и особое значение при этом уделяется определению приоритетных секторов, где внедрение технологии ИИ может значительно повысить их эффективность.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая 31 января на пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty.

«Мы разрабатываем стратегию искусственного интеллекта Азербайджана. Особое значение придаем определению приоритетных секторов, где внедрение технологии ИИ может значительно повысить эффективность. Это, в первую очередь, здравоохранение, транспорт и образование. Особое внимание уделяем также разработке и внедрению современного и гибкого законодательства [в этой сфере]», - сказал премьер.

По его словам, в частности, создана правовая основа для использования ряда документов в цифровом формате.

«Это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами и способствует созданию удобной и доступной цифровой экосистемы», - сказал он.

Асадов подчеркнул, что Азербайджан придаёт первостепенное значение цифровому развитию как важнейшему элементу государственной стратегии.

«16 января сего года в Азербайджане была утверждена «Концепция цифрового развития». Этот документ стал основным ориентиром для цифровой трансформации страны, заложив стратегические приоритеты работы на данном направлении. Одним из ключевых направлений стратегии цифрового развития является ИИ», - отметил он.

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