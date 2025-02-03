В Азербайджане обезврежена радикальная группировка, связанная с международными террористическими организациями – ВИДЕО

Сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана предприняты совместные комплексные меры в направлении выявления террористическо-провокационных действий и пресечению незаконной деятельности на территории Азербайджана членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями.

Об этом говорится в совместном сообщении СГБ и МВД Азербайджана.

Проведенными оперативно-следственными мероприятиями установлено, что Гадир Гаджиев, ранее судимый за участие в деятельности террористической группировки «Лесные братья», вступил в преступный сговор с жителями Гусарского района - Кямраном Керимхановым, Умудом Гюльалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими. Установлено, что они совместно готовили террористические акты на территории Гусарского района, создавали подземные убежища в лесном массиве вокруг сел Хиль, Джибир и Ясаб этого района, собирали в этих убежищах оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, технические устройства и другое необходимое снаряжение.

На начальном этапе, после установления местонахождения члена группировки Алипаши Камилова и проведения операции с целью привлечения его к следствию, он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецназа по адресу, где скрывался в городе Гусар, бросив в них две ручные гранаты «РГО-78».

Вследствие этого один из спецназовцев был ранен, а Алипаша Камилов - нейтрализован.

В результате продолжения оперативно-розыскных и следственных мероприятий были обнаружены тайно созданные в лесном массиве близ села Джибир укрытия и схроны. Скрывавшиеся в этих местах члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюльалиев - оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены в момент приведения в действие взрывных устройств.

При осмотре обнаруженных укрытий изъяты торф, предназначенный для изготовления взрывных устройств, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые фрагменты, используемые в качестве осколков, 2 автомата Калашникова, 3 ружья, автоматные патроны, а также флаг, идентифицированный как символ незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией.

Также принятыми срочными мерами было установлено, что на ферме близ села Хиль скрывался один из членов террористической группы Назим Закиев, а в селе Хиль скрывались Кямран Керимханов и Ровшан Лачинов, которые были обезврежены в момент оказания вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе расследования был выявлен круг лиц, входящих в преступное сообщество, детали и доказательства, связанные с формой организации группировки, ее оснащением и планами.

Этибар Ахмедов, приобретший нитрат аммония, легковоспламеняющийся торф, детонаторы и бикфордов шнур, использовал их для изготовления кустарным способом взрывных устройств и спрятал их в гостевом доме под названием «Мотель» в городе Гусар и на крыше близлежащей автомойки. При продолжении этой деятельности он получил увечья в результате взрыва этих устройств.

Также установлены обоснованные подозрения в том, что жители Гусарского района Шарафаддин Махмудов, Этибар Ахмедов и другие участвовали в деятельности вооруженной группы, не предусмотренной законодательством Азербайджана, в том числе снабжали эту группировку взрывчатыми веществами и другими принадлежностями.

Члены преступной группы - Этибар Ахмедов, Рагим Мирзабеков, Давид Рашидов, Шарафеддин Махмудов, Абугюль Бабаев и Эльчин Алирзаев привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статьям 28,214.2.1, 28,214.2.3, 28,214.2.6 (подготовка к террору на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма с использованием огнестрельного оружия и используемых в качестве оружия предметов преступным сообществом (преступной организацией)) и других статьям. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовным делам продолжаются следственно-оперативные мероприятия.