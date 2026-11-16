В Баку бушует сильный ветер, в регионах идут ливни и снег

Обнародованы фактические данные о погоде по состоянию на утро 16 ноября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны продолжается нестабильная, дождливая и ветреная погода.

В некоторых горных районах - в Алтыагаче, Хыналыге, Грызе, Губе, Гусаре, на Шахдаге, в Кяльбаджаре, Лачыне и Губадлы - временами идет снег, передает 1news.az.

Высота снежного покрова составляет: на Шахдаге - 20 см, в Грызе - 14 см, в Хыналыге - 7 см, в Кяльбаджаре - 5 см, в Лачыне - 4 см, в Губадлы - 2 см, в Гусаре (село Лаза) - 3 см.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 6 мм.

В районах республики количество осадков зафиксировано в следующих пределах: в Габале - 20 мм, в Огузе - 17 мм, в Гёйгёле - 16 мм, в Дашкясане - 15 мм, в Астаре - 14 мм, в Агсу - 13 мм, в Шамахе, Барде и Тертере - 11 мм, в Гёйчае - 10 мм, в Бейлагане - 9 мм, в Лянкяране и Гедабее - 8 мм, в Геранбое, Имишли, Билясуваре и Кишчае (Шеки) - 6 мм, в Лерике, Сабирабаде, Шабране, Халтане, Кюрдамире, Агдаме, Нафталане, Гяндже, Евлахе, Зардабе, Нефтчале, Сарыбаше (Гах), Гобустане, Ярдымлы, Нахчыване, Хачмазе, Мингячевире, Шамкире, Балакене, Джебраиле и Шахбузе — от 1 до 5 мм.

В Шуше, Ханкенди и Физулинском районе также временами шли дожди ливневого характера.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого временами усиливается до 25 м/с.

Высота волн на море достигает 6,2 метра.