Эрдоган обсудит с Шараа возможность создания турецких авиабаз в Сирии – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа сегодня на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Президент правительства Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, обсудят во вторник в Анкаре совместный оборонный пакт, включая создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой армии Сирии, сообщили четыре источника, знакомые с вопросом», — цитирует материал РИА Новости.

Сотрудник региональной разведки, представитель сирийской службы безопасности и один из базирующихся в Дамаске источников в сфере внешней безопасности сообщил агентству, что переговоры будут включать создание двух турецких баз в обширном центральном пустынном регионе на востоке Сирии, известном как Бадия.

В свою очередь, сотрудник министерства нацобороны Турции, знакомый с ходом переговоров между министерствами обороны обеих стран, сообщил Рейтер, что у него нет информации о турецких базах в Сирии и обучении сирийских войск в рамках планируемого для подписания соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.

Анкара может построить две военные базы в соседней стране, разместив там истребители F-16, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). На прошлой неделе его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.