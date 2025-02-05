Строя будущее вместе: Квартал «Азербайджан» - символ несокрушимого единства двух народов

Произошедшее 6 февраля 2023 года землетрясение стало одним из самых разрушительных в истории Турции.

Унесшее жизни более 53 тысяч человек, это стихийное бедствие оставило за собой руины, боль и страдания миллионов людей. В этот тяжелый момент Азербайджан одним из первых протянул турецкому народу руку помощи, продемонстрировав истинную братскую солидарность.

Мгновенная реакция и оперативная помощь

С первых минут после известия о землетрясении Азербайджанское государство и народ мобилизовали все силы для оказания помощи Турции.

Азербайджан одним из первых направил в пострадавшие регионы спасательные бригады, в которые вошли сотни специалистов, в том числе медики и инженеры - в целом 940 человек. В результате усилий наших спасателей и врачей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека, обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал услуги в общей сложности более чем 3 тыс. человек. Их работа сыграла ключевую роль в спасении жизней людей, что отметило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Так, AFAD подчеркивало, что азербайджанские спасатели принимали участие в ликвидации последствий бедствия наравне с крупнейшими международными командами.

Наряду с государственными и частными структурами, каждый азербайджанец, от мала до велика, не жалел усилий для того, чтобы стать поддержкой и моральной опорой пострадавшим. Так, на банковские счета AFAD и других гуманитарных организаций было переведено более 45 миллионов долларов США.

Азербайджан также доставил 5300 тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, палатки, обогреватели и другие предметы первой необходимости. В сложных зимних условиях эта поддержка стала спасением для тысяч пострадавших.

Историческая связь и непоколебимое братство

Азербайджан и Турция исторически связаны узами дружбы, и реакция Баку на трагедию показала, что эти отношения основываются не только на дипломатических соглашениях, но и на глубоком взаимопонимании и поддержке.

Президент Ильхам Алиев, выражая соболезнования турецкому народу, заверил, что Азербайджан приложит все усилия, чтобы помочь братской стране преодолеть последствия трагедии. Эти слова не остались просто дипломатическими заявлениями — они подкреплены реальными действиями.

Кроме того, по инициативе Президента Ильхама Алиева 16 марта в Анкаре состоялся внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств. Примечательно, что организовать саммит планировалось в Шуше, однако в знак поддержки братского государства, оказавшегося лицом к лицу с ужасной трагедией, азербайджанский лидер предложил провести его в столице Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил поддержку Азербайджана и не раз выражал благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

«Мой дорогой брат Ильхам Алиев с самого начала не оставил нас одних во время землетрясения, эпицентр которого находился в Пазарджике. С первого дня поисково-спасательные отряды находились вместе с нами в Кахраманмараше. Но, не ограничившись этим, мой брат Ильхам дал слово построить в Кахраманмараше тысячу домов. Он решил построить азербайджанский город, в котором, конечно, будут школа, мечеть, общежитие и жилые здания. Еще раз от своего имени, от имени своей семьи и от имени нашего народа выражаю благодарность. Мы будем вместе не только сегодня, но и до самой смерти. Мы и дальше продолжим путь как одна нация, два государства!» - заявил глава Турции на фестивале «ТЕХНОФЕСТ» 29 апреля 2023 года в Стамбуле.

Квартал «Азербайджан» - олицетворение крепких уз между двумя странами

Одним из самых ярких примеров помощи Азербайджанского государства стало строительство квартала «Азербайджан» в больше всех пострадавшем от разрушительного землетрясения городе Кахраманмараш, в церемонии закладки фундамента которого по видеосвязи приняли участие лидеры двух стран.

Финансируемый и реализуемый при поддержке правительства Азербайджана, этот проект стал не просто гуманитарной инициативой, но и символом крепких уз между двумя странами. В его рамках запланировано строительство не только жилых зданий, но и создание всей необходимой инфраструктуры - школ, детских садов, медицинских учреждений, парков и т.д.

Основной этап строительства нескольких зданий в квартале «Азербайджан» уже завершен, и в ближайшие пару месяцев жители смогут переехать в новые дома.

Как заявил накануне журналистам губернатор провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлуэр, президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев могут принять участие в церемонии открытия жилого квартала.

По его словам, данный шаг явился бы очередным символом дружбы двух государств и народов: «Столь прекрасное произведение, коим является квартал «Азербайджан», по праву должны открыть лидеры двух народов».

Здесь стоит отметить, что общая площадь квартала составит 32 гектара. Исполнительным органом проекта выступает Государственное агентство жилищного строительства (MİDA).

Пример истинной дружбы и солидарности

В условиях глобальных вызовов, таких, в частности, как природные катастрофы, солидарность между государствами приобретает особое значение.

Помощь, оказанная Азербайджаном Турции в тяжелые и трагические для нее дни, продемонстрировала всему миру пример истинного сотрудничества, показала, что поддержка в критические моменты измеряется не только материальными ресурсами, но и искренностью намерений, и готовностью поделиться всем, что у тебя есть, во имя спасения людей.

Все это навечно вписано в летопись нашего братства как очередное проявление несокрушимого азербайджано-турецкого единства и солидарности.

Как Турция находится рядом с Азербайджаном и в хорошие, и в скорбные дни, так и Азербайджан всегда рядом и впредь будет рядом с Турцией. Потому что мы - одна нация, два государства.