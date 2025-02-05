Отменено взаимное визовое требование для владельцев дипломатических паспортов между Саудовской Аравией и Азербайджаном

Совет министров Королевства Саудовская Аравия утвердил «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз».

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщает со ссылкой на агентство новостей Саудовской Аравии.

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании был подписан 27 сентября прошлого года на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом в рамках общих обсуждений 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.