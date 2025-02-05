 Отменено взаимное визовое требование для владельцев дипломатических паспортов между Саудовской Аравией и Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Отменено взаимное визовое требование для владельцев дипломатических паспортов между Саудовской Аравией и Азербайджаном

First News Media16:21 - Сегодня
Отменено взаимное визовое требование для владельцев дипломатических паспортов между Саудовской Аравией и Азербайджаном

Совет министров Королевства Саудовская Аравия утвердил «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз».

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщает со ссылкой на агентство новостей Саудовской Аравии.

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании был подписан 27 сентября прошлого года на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом в рамках общих обсуждений 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Поделиться:
194

Актуально

Мнение

Казахстанский отчет по крушению самолета AZAL ограничивает поле для маневров ...

Общество

Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

Xроника

Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов и ...

Xроника

Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы

Политика

Отменено взаимное визовое требование для владельцев дипломатических паспортов между Саудовской Аравией и Азербайджаном

Пашинян: Ереван готов не размещать миссию ЕС на делимитированных участках границы

Новый постпред Азербайджана при ООН вручил Гутерришу верительные грамоты

AFAD: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию после разрушительного землетрясения

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Хикмет Гаджиев: Никакой угрозы Ирану со стороны Азербайджана не будет - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Хикмет Гаджиев посетил новое административное здание посольства Азербайджана в Иране - ФОТО

В Азербайджане установлены новые госпошлины

Президент Ирана приглашен с визитом в Азербайджан - ФОТО

Последние новости

При организации PASHA Holding, в Азербайджане впервые состоялся региональный юридический форум «LEGIS» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

Сегодня, 18:45

​​​​​​​«Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!»: Путешествовать стало комфортнее и выгоднее

Сегодня, 18:30

Неизвестный пытался совершить кражу на платной парковке в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Задержанной в Баку бывшей российской судье изменили меру пресечения

Сегодня, 18:00

Эта больница была оштрафована на 20 тысяч манатов

Сегодня, 17:50

​​​​​​​Канье Уэст раскрыл свой диагноз

Сегодня, 17:45

Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов и назначен представителем Президента

Сегодня, 17:35

Казахстанский отчет по крушению самолета AZAL ограничивает поле для маневров Москвы

Сегодня, 17:27

Подросток, перенесший операцию на сердце, скончался

Сегодня, 17:13

Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН

Сегодня, 17:11

В Иреване проходит акция протеста против повышения налогов

Сегодня, 17:09

Министерство: Началась подготовка Плана действий по внедрению гибкого графика работы в Баку

Сегодня, 17:04

В Агдаме перевернулся автомобиль

Сегодня, 16:52

Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы

Сегодня, 16:42

Азербайджан выделил 1 млн долларов на гумпомощь Украине

Сегодня, 16:33

Обещал работу в госучреждениях и присваивал деньги: В Мингячевире задержан мошенник

Сегодня, 16:32

В США готовятся вывести свои войска из Сирии

Сегодня, 16:29

Отменено взаимное визовое требование для владельцев дипломатических паспортов между Саудовской Аравией и Азербайджаном

Сегодня, 16:21

Арзу Гусейнова назначена национальным пресс-секретарем Baku City Circuit

Сегодня, 16:17
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50