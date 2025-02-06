В колледжах больше не будут готовить учителей

В колледжах специальность преподавателя постепенно будет отменена.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью AzTV заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, этот шаг повысит конкурентоспособность профессии учителя: «В колледжах уже не велась подготовка по некоторым предметам. Например, учителей химии, физики, биологии и математики готовят только в высших учебных заведениях. В колледжах в основном готовят учителей начальных классов, музыки, изобразительного искусства и других предметов».

В колледжах будет ограничена подготовка учителей начальных классов и дошкольного образования. Здесь есть два вопроса, количество учителей важно. Сколько учителей мы принимаем и сколько учителей нужно? При необходимости планируется прием на 20-30% больше, поскольку не все, кто заканчивает педагогические специальности, становятся учителями. Я считаю, что снижение их числа сделает специальности учителей более конкурентоспособными.