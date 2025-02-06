Пожар в туристическом районе Стамбула

В центре Стамбула горит ресторан, на месте работает множество пожарных бригад.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, ресторан расположен в известном туристическом районе Эминёню, рядом с историческим Египетским базаром.

Объект расположен на первом этаже пятиэтажного здания. Огонь уже распространился на верхние этажи и соседние здания.

Пока неизвестно, остались ли внутри здания люди. Также нет информации о погибших и пострадавших.

На месте происшествия работают многочисленные бригады пожарных и скорой помощи.