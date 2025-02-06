9 автомобилей и 7 домов на счету серийных грабителей в Баку

В Баку задержаны подозреваемые в кражах из 9 автомобилей и 7 домов.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативных мероприятий были задержаны несколько человек, передает 1news.az со ссылкой на media.az.

Али Джабраилов был задержан по подозрению в совершении краж из 9 автомобилей в Хазарском районе Баку.

Также в ходе операции, проведенной сотрудниками Хазарского районного управления полиции, были задержаны Кямал Мустафаев, Руфат Керимов, Рафаил Гулиев и женщина, входящая в преступную группировку. Они подозреваются в кражах из 7 домов в поселках Мардакян, Шувелян и других.

Стоит отметить, что ущерб, причиненный владельцам домов, составил 40 тыс. манатов.

По факту происшествия проводится расследование.