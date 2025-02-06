МИД: Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в Азербайджане

Уведомление о том, что USAID не имеет правовых оснований для деятельности в стране и прекращает свою деятельность, официально направлено американской стороне.

Об этом в ответ на запрос АПА заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отметим, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили заявил, что с 1 июня 2024 года агентство США по международному развитию (USAID) не имеет правовых оснований для деятельности в Азербайджане: «Пришло время прекратить их деятельность. Нет необходимости в дальнейшем присутствии и представительстве USAID в Азербайджане, и момент для полного прекращения их деятельности уже настал».

Напомним, после избрания Дональда Трампа президентом США были приняты решения, направленные на ограничение деятельности Агентства международного развития (USAID). Сообщается, что веб-сайт Агентства уже перестал работать, а таблички с его названием были убраны со здания штаб-квартиры в центре Вашингтона. Аккаунт агентства в "Х" также был аннулирован. Кроме того, сообщается, что президент Дональд Трамп планирует объединить Агентство с Государственным департаментом, и уволить его сотрудников, о чем объявит в ближайшие дни.