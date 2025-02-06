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В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться

First News Media11:24 - Сегодня
В США минимум 40 тысяч госслужащих согласились уволиться

По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.

«По меньшей мере 40 тысяч человек приняли решение принять участие в программе отложенного увольнения», - говорится на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо.

По данным телеканала, всего предложение получили приблизительно два миллиона госслужащих.

При этом, как сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из министерства образования, в руководстве ведомства предупредили, что соглашение может быть расторгнуто властями в одностороннем порядке, а в тексте соглашения будет указано, что работники отказываются от всех юридических претензий.

Источник: РИА Новости

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