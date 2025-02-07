На Солнце произошли 4 мощные вспышки

В пятницу на Солнце произошло четыре вспышки предпоследнего класса мощности M.

Как передает 1news.az, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Первая вспышка была зафиксирована в ночь на пятницу. «7 февраля в 02:27 мск (03:27 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 3984 (N12W35) была зарегистрирована вспышка M2.3, продолжавшаяся 27 минут», — сообщили в ИПГ. Кроме того, в активном центре 3981 произошли еще три вспышки: M1.6, M1.1 и M3.2.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Наименьший класс A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. С увеличением класса мощность излучения возрастает в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут вызвать магнитные бури, достигнув Земли.