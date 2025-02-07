В Азербайджане отклонено более 100 заявок на признание зарубежных дипломов

В январе в Азербайджан поступило 402 заявки на признание дипломов зарубежных вузов, из которых 300 были одобрены, и заявители получили соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 102 заявки были отклонены, передает 1news.az.

Из них 78 обращений были отклонены из-за недостаточного периода пребывания в стране во время учебы.

По статистике по странам, 146 заявок поступили из Турции, 102 — из России, 51 — из Украины, 23 — из Великобритании, 17 — из Грузии, 10 — из Польши, 9 — из Венгрии, 8 — из Италии и других стран.

Среди самых популярных специальностей зарегистрировано 38 заявок по управлению бизнесом, 27 — по экономике, 26 — по финансам, 26 — по менеджменту и 20 — по юриспруденции.