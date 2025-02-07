Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана предупредило водителей и пешеходов о возможных рисках на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает 1news.az, в управлении сообщили, что в ближайшие дни на горных участках дорог и на открытых трассах возможен гололед.

В связи с увеличением интенсивности движения в выходные дни, водителям рекомендуется учитывать погодные условия, снижать скорость, использовать зимние шины и избегать поездок на неисправных транспортных средствах.

Пешеходов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и избегать действий, которые могут поставить под угрозу их безопасность.