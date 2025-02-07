Гидрометцентр предупреждает о дождях и гололеде в ближайшие дни

Гражданам следует внимательно следить за информацией о погодных условиях, заранее публикуемой Национальной гидрометеорологической службой, особенно за предупреждениями, которые необходимо учитывать.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

«В условиях нестабильной и ветреной погоды гражданам необходимо быть осторожными, избегать нахождения под высокими деревьями, не парковать автомобили в таких местах, а также соблюдать осторожность при вождении, особенно из-за гололеда на дорогах в горных и предгорных районах», — отметила она.

В ближайшие три дня на территории Азербайджана ожидается нестабильная, дождливая и ветреная погода, в горных и предгорных районах — снег, а также гололедица на дорогах.