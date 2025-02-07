Трамп анонсировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей». Глава Белого дома добавил, что также намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, не исключив проведение личной встречи в будущем.

Когда Трампа спросили, встретится ли вице-президент Джей Ди Вэнс на следующей неделе во время своего визита в Европу с Зеленским, Трамп сказал: «Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе».

Трамп добавил, что сам он в Европу не поедет и встреча может состояться в Вашингтоне.

«И, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хочу, чтобы эта война закончилась», – сказал он журналистам перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

На уточняющий вопрос, собирается ли Трамп проводить личную встречу с Путиным или провести телефонный разговор, он сказал: «Это возможно».

«У нас всегда были хорошие отношения. У меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Вот почему это все так печально. Этого бы никогда не случилось», – сказал он.

Трамп также заявил, что одна из тем, которую он обсуждает с Зеленским, – это редкоземельные металлы и другие ресурсы. «Мы хотим обеспечить возможность их получения [редкоземельных металлов], потому что, как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы», – сказал он, заметив, что НАТО вложило около $100 млрд в поддержку Украины, в то время как США уже потратили на помощь стране более $300 млрд. «Им это нужно больше, чем нам, поэтому мы просим их уравнять вложения, сбалансировать их», – добавил Трамп.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет настаивать на гарантиях безопасности.

«И мы уже сказали ему (Зеленскому), что взамен должно быть что-то равнозначное», – добавил Трамп.

Источник: Ведомости