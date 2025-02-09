СМИ: Дональд Трамп и Владимир Путин провели первый телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на самого главу Белого дома.

"Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине", - говорится в публикации.

"Я лучше промолчу", - приводит его слова издание.

Глава Белого Дома в очередной раз подчеркнул, что у него есть "конкретный план" по завершению войны России против Украины, но не привел никаких подробностей.