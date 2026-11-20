В десятках городов Германии сегодня пройдут масштабные школьные протесты.

Как сообщает издание Deutsche Welle (DW), по меньшей мере в 73 немецких городах сегодня запланированы демонстрации, организованные различными ученическими объединениями. Участники акций выступают против возвращения воинской повинности и роста стоимости жизни, а также требуют увеличить финансирование образовательных учреждений и усилить меры по защите климата.

Власти и организаторы ожидают высокой активности, учитывая напряженный фон предыдущей волны выступлений: акции, прошедшие 31 октября, переросли в столкновения с полицией и сопровождались случаями мародерства.