Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Об этом он сообщил в соцсети X.

В совещании примут участие министры, представители польской армии и руководители спецслужб.

«В связи с нарушением воздушного пространства Польши я созвал совещание с участием министров, представителей Вооруженных сил Польши и руководителей спецслужб», – отметил Туск.

Ранее сегодня сообщалось, что неизвестный объект упал и загорелся в поле неподалеку от населенного пункта Хмелек в Люблинском воеводстве Польши.

Жертв и разрушений на земле в результате падения объекта нет. Информацию о проникновении летающего объекта в воздушное пространство Польши подтвердил глава МВД республики Марчин Кервиньский.