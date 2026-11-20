Депутаты Европарламента (ЕП) обсуждают возможность снизить расходы на рабочие поездки.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, этот вопрос поднимался на встрече лидеров парламентских групп после принятия нового плана расходов, предполагающего выделение более €12 млн на авиабилеты для евродепутатов. Отмечается, что сумма рассчитана на ближайшие полгода.

Как пишет газета, почти €1 млн будет потрачен на четыре авиаперелета депутатов в Австралию. Помимо этого, планируется потратить более €600 тыс. на перелеты в Бразилию, €580 тыс. — в Канаду, €547 тыс. — в США и более €480 тыс. — в Сингапур. При этом практически половина выделяемых средств предназначена на билеты для переводчиков — их количество может вдвое превышать число евродепутатов, которых они должны сопровождать.

По словам источника газеты, у ЕП уже есть регламент, ограничивающий размер трат, однако депутаты им регулярно пренебрегают. При этом, как отмечается, руководство органа мало что может сделать с данным явлением, поскольку евродепутаты "взбунтуются".