21 ноября с 23:00 до 05:45 на участке дороги от станции метро «Кероглу» в направлении аэропорта будут проводиться работы по совершенствованию безопасности дорожного движения.

В связи с этим движение транспортных средств на указанных участках будет ограничено и организовано по альтернативным маршрутам, сообщает 1news.az со ссылкой на Управление Государственной дорожной полиции города Баку.

В качестве альтернативного маршрута из центра города в направлении аэропорта водители могут воспользоваться следующими улицами: от станции метро «Кероглу» через поселок Бакиханова выехать на улицу Эльшана Мехтиева, а затем продолжить движение по улицам Явара Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имамеддина Насими и Али Исагзаде.

Кроме того, можно воспользоваться проспектом «8 Ноября» с выездом на Зыхское шоссе.

Для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения участников дорожного движения, а также перенаправления транспортных средств по соответствующим маршрутам сотрудники Государственной дорожной полиции, несущие службу на данном участке, будут организовывать движение с учётом вводимых ограничений.

«Просим водителей и других участников дорожного движения заранее планировать свои поездки на указанную дату, учитывать возможные заторы на перечисленных направлениях и пользоваться альтернативными маршрутами» - отмечается в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку к участникам дорожного движения.