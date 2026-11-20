Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил процесс начисления пенсионных выплат за ноябрь на территории всей страны.

Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 6 ноября пенсионные средства были перечислены гражданам, зарегистрированным в Нахчыванской Автономной Республике. 13-го числа выплаты получили пенсионеры в городах Баку, Сумгайыт, а также в Абшеронском районе. Сегодня же были произведены ноябрьские пенсионные перечисления для граждан, зарегистрированных в регионах страны, а также выплачены пенсии, установленные на льготных условиях.