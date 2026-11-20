Текст новой Конституции Армении будет опубликован в понедельник, 23 ноября.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в парламенте.

"В понедельник Минюст опубликует текст новой Конституции. И я выступлю с обращением к народу", – отметил Пашинян, передает Sputnik Армения.

Он снова предложил оппозиции проголосовать за проект, обеспечив нужные 6 голосов, чтобы провести конституционный референдум.

"Если народ проголосует против, если гражданам мои доводы покажутся неубедительными, я подам в отставку", – пообещал премьер.

Если народ проголосует за Конституцию, то Пашинян, по его словам, готов не баллотироваться на пост премьера на следующих выборах.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что оппозиционным силам, которые хотят добиться его ухода, можно предложить простую сделку. Для этого, по его словам, оппозиция должна попросту согласиться на проведение референдума по проекту новой Конституции.

В противном случае он пригрозил включить "бульдозер" внеочередных выборов, по результатам которых ни одна из двух нынешних оппозиционных сил не должна попасть в парламент.