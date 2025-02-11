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«Русский дом» демонтировали, остался «Rus evi» - ВИДЕО

First News Media13:25 - Сегодня
«Русский дом» демонтировали, остался «Rus evi» - ВИДЕО

Демонтаж вывески «Русский дом» с одноименного заведения состоялся во вторник.

На фасаде здания, где размещается данная структура, сохранилась только надпись на азербайджанском «Rus evi», что переводится как «Русский дом».

Ранее Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) заявило о намерении принять правовые меры в связи с нарушениями в оформлении вывески, где русский язык был указан перед азербайджанским, что противоречит требованиям местного законодательства.

Напомним, что в последнее время ряд азербайджанских СМИ выступил с разоблачением «Русского дома» как гнезда российского шпионажа.

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